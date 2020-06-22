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Матч рестарта переносят. В Балканах зафиксировано положительный результат на COVID-19
Во второй раз в Первой лиге
В пятницу, 19 июня, зорянские "Балканы" в полном составе прошли процедуру сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию СОVID-19.
Сегодня стали известны результаты тестирования на COVID-19: у одного из игроков пробы показали положительный результат. Об этом руководство клуба немедленно сообщил соответствующие инстанции.
По словам доктора команды Николая Фрекауцана, болезнь у игрока проходит бессимптомно.
Инфицированный находится на самоизоляции, а саму зорянскую команду во вторник, 23 июня, ожидает повторное прохождение тестирования.
Из-за этого игра 20-го тура против "Черкащины", которая должна была состояться в среду, 24 июня, будет перенесена на четверг, 25 июня.
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