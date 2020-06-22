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Президент ПФЛ: Пока Первой лиге ничего не угрожает. Матчи Руха и Балкан перенесены
Пока что Первой лиге ничего не угрожает
Президент ПФЛ Сергей Макаров в эфире ТК Футбол рассказал о ситуации с командами Первой лиги, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
"Ситуация в какой-то степени ожидаемая, потому что для этого проходят ПЦР-тестирование. В "Балканах" – один человек, в "Рухе" – три. Завтра и "Балканы", и "Рух" пройдут еще одно ПЦР-тестирование.
Пока что предварительный план такой: матч "Балканы" – "Черкащина" смещается на один день. Там футболист с положительным результатом изолирован. Матч смещаем на 25 июня.
Матч "Рух" – "Агробизнес" перенесен предварительно на 7 июля. Пока чемпионату ничего не угрожает", – сказал Макаров.
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