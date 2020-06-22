Президент ПФЛ: Пока Первой лиге ничего не угрожает. Матчи Руха и Балкан перенесены

Президент ПФЛ Сергей Макаров в эфире ТК Футбол рассказал о ситуации с командами Первой лиги, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Ситуация в какой-то степени ожидаемая, потому что для этого проходят ПЦР-тестирование. В "Балканах" – один человек, в "Рухе" – три. Завтра и "Балканы", и "Рух" пройдут еще одно ПЦР-тестирование.

Пока что предварительный план такой: матч "Балканы" – "Черкащина" смещается на один день. Там футболист с положительным результатом изолирован. Матч смещаем на 25 июня.

Матч "Рух" – "Агробизнес" перенесен предварительно на 7 июля. Пока чемпионату ничего не угрожает", – сказал Макаров.