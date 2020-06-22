  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Президент ПФЛ: Пока Первой лиге ничего не угрожает. Матчи Руха и Балкан перенесены
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ПФЛ: Пока Первой лиге ничего не угрожает. Матчи Руха и Балкан перенесены

Первая лига
(1 голосов)

Пока что Первой лиге ничего не угрожает

Президент ПФЛ: Пока Первой лиге ничего не угрожает. Матчи Руха и Балкан перенесены
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров в эфире ТК Футбол рассказал о ситуации с командами Первой лиги, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Ситуация в какой-то степени ожидаемая, потому что для этого проходят ПЦР-тестирование. В "Балканах" – один человек, в "Рухе" – три. Завтра и "Балканы", и "Рух" пройдут еще одно ПЦР-тестирование.

Пока что предварительный план такой: матч "Балканы" – "Черкащина" смещается на один день. Там футболист с положительным результатом изолирован. Матч смещаем на 25 июня.

Матч "Рух" – "Агробизнес" перенесен предварительно на 7 июля. Пока чемпионату ничего не угрожает", – сказал Макаров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Балканы (Заря) Сергей Макаров Агробизнес (Волочиск) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.06.2020 в 20:04
Они еще даже не начали...Блокбастер "Первая Лига" начнется скоро!)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...