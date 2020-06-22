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Метревели: Алиев, Панков и Шаблий направили деньги на тестирование клубов Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Помогают всем миром

Метревели: Алиев, Панков и Шаблий направили деньги на тестирование клубов Первой лиги
Новина українською

Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели рассказал о помощи клубам Первой лиги с тестированием на коронавирус.

"Обещал назвать всех, кто уже поддержал акцию и направил свой денежный взнос в адрес ПФЛ на медицинское тестирование клубов Первой лиги. Вот их имена: Александр Алиев, Роман Демчишен, Эдуард Мурза, Александр Панков, Константин Нестеренко, Вадим Шаблий (имена названы по алфавиту).

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил поступление средств и рассказал о том, как Лига планирует провести тестированиие клубов.

Дословно: "По использованию план такой: мы заключаем договор с клиникой, которая может выезжать и делать такие тесты на месте. Мы оплачиваем эти услуги. Отчеты предоставим, конечно же".

На сегодняшний день ПФЛ уже протестировала "Балканы" и "Черкащину", сегодня еще тестируются "Кремень" и "Горняк-Спорт", – написал Метревели.

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В статье: Александр Алиев Кремень (Кременчуг) ПФЛ Михаил Метревели Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Вадим Шаблий Балканы (Заря) Сергей Макаров Александр Панков Черкащина (Черкассы)
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
22.06.2020 в 20:05
А де ті 4,7 мільйонів $ від УЄФА? Ми ці гроші будемо бачити?
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