Метревели: Алиев, Панков и Шаблий направили деньги на тестирование клубов Первой лиги

Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели рассказал о помощи клубам Первой лиги с тестированием на коронавирус.

"Обещал назвать всех, кто уже поддержал акцию и направил свой денежный взнос в адрес ПФЛ на медицинское тестирование клубов Первой лиги. Вот их имена: Александр Алиев, Роман Демчишен, Эдуард Мурза, Александр Панков, Константин Нестеренко, Вадим Шаблий (имена названы по алфавиту).

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил поступление средств и рассказал о том, как Лига планирует провести тестированиие клубов.

Дословно: "По использованию план такой: мы заключаем договор с клиникой, которая может выезжать и делать такие тесты на месте. Мы оплачиваем эти услуги. Отчеты предоставим, конечно же".

На сегодняшний день ПФЛ уже протестировала "Балканы" и "Черкащину", сегодня еще тестируются "Кремень" и "Горняк-Спорт", – написал Метревели.