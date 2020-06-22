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Балканы подписали сына Игоря Шуховцева

Первая лига
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18-летний хавбек попробует свои силы в зарянской команде

Балканы подписали сына Игоря Шуховцева
Новина українською

Перволиговские "Балканы" подписали контракт с 18-летним полузащитником Владиславом Шуховцевым – сыном известного украинского вратаря Игоря Шуховцева.

О деталях соглашения с игроком клуб не сообщает.

Отметим, что футболист является воспитанником одесского футбола и ранее выступал за "Реал Фарму" и "Черноморец-2".

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В статье: Балканы (Заря) Владислав Шуховцев
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Источник:
ФК Балканы

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