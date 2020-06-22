Первая лига
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Балканы подписали сына Игоря Шуховцева
18-летний хавбек попробует свои силы в зарянской команде
Перволиговские "Балканы" подписали контракт с 18-летним полузащитником Владиславом Шуховцевым – сыном известного украинского вратаря Игоря Шуховцева.
О деталях соглашения с игроком клуб не сообщает.
Отметим, что футболист является воспитанником одесского футбола и ранее выступал за "Реал Фарму" и "Черноморец-2".
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Источник:ФК Балканы
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