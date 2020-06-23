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Сергей Макаров: Финансовая помощь от президента Ингульца? Он ПФЛ ничего не перечислял
Все замкнул на себе
Президент ПФЛ Сергей Макаров в программе "Украина футбольная" выразил благодарность Игорю Суркису и журналисту Михаилу Метревели за финансовую помощь для команд Первой лиги, чтобы они получили возможность возобновить соревнования.
Благодарны Игорю Суркису, Михаилу Метревели и его друзьям, которые помогали. Чувствуем себя увереннее.
Можем помочь командам, которые через ряд финансовых причин не могут сделать тест. К нам обратились 7 команд Первой лиги - 4 уже протестированы. Все 16 команд готовятся к старту.
Предложение Александра Поворознюка [президент "Ингульца" также предлагал финансовую помощь]? Мы с ним поговорили, он сказал, что не будет перечислять деньги на счет ПФЛ, а клубы, которым нужна помощь, пусть обращаются непосредственно к нему.