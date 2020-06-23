Матч Черноморца с Волынью перенесен

Игра 20-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги "Черноморец" - "Волынь" (Луцк) состоится не 24-го, а 25 июня.

Дата игры перенесена по просьбе луцкого клуба, в котором анализы на наличие коронавируса у 18 человек нуждаются в уточнении.

Окончательное решение по этому матчу ПФЛ примет сегодня.