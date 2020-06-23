Первая лига
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Матч Черноморца с Волынью перенесен
По крайней мере на день
Игра 20-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги "Черноморец" - "Волынь" (Луцк) состоится не 24-го, а 25 июня.
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Дата игры перенесена по просьбе луцкого клуба, в котором анализы на наличие коронавируса у 18 человек нуждаются в уточнении.
Окончательное решение по этому матчу ПФЛ примет сегодня.
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Источник:Чорноморець
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.06.2020 в 14:08
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