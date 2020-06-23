Коронавирус в Рухе: один игрок вылечился, новых случаев заражения не обнаружено

В субботу 20 июня львовский "Рух" сдал повторные тесты на колронавирус.

Сегодня же стали известный результаты обследования. По информации официального сайт львовян, новых случаев заражения не обнаружено.

Также повторное тестирование инфицированных игроков показало один отрицательный результат.

Таким образом, на данный момент в клубе коронавирус обнаружен у двух футболистов и работника клуба.

Все инфицированные находятся на самоизоляции под постоянным дистанционным контролем медиков.