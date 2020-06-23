ТК Футбол в прямом эфире покажет матч Черноморец - Волынь

Матч 20-го тура Первой лиги, в котором встретятся "Черноморец" и "Волынь" будет транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол".

Поединок будет показан на канале "Футбол 1". Отмечается, что это будет премьерный показ Первой лиги на каналах "Футбол".

Напомним, что матч был перенесен со среды на четверг 25 июня. Начало встречи в 19:00

Также ранее сообщалось, что ТК Футбол покажет и поединок 21-го тура Первой лиги "Минай" – "Ингулец", который состоится 29 июня.