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ТК Футбол в прямом эфире покажет матч Черноморец - Волынь

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига на голубых экранах

ТК Футбол в прямом эфире покажет матч Черноморец - Волынь
Новина українською

Матч 20-го тура Первой лиги, в котором встретятся "Черноморец" и "Волынь" будет транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол".

Поединок будет показан на канале "Футбол 1". Отмечается, что это будет премьерный показ Первой лиги на каналах "Футбол".

Напомним, что матч был перенесен со среды на четверг 25 июня. Начало встречи в 19:00

Также ранее сообщалось, что ТК Футбол покажет и поединок 21-го тура Первой лиги "Минай" – "Ингулец", который состоится 29 июня.

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В статье: Волынь (Луцк) Черноморец (Одесса) ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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sam (Дніпро)
23.06.2020 в 18:22
Ну а я напомню, что матч Металлист - Металлург З покажет XSport. С возвращением, 1 лига!))
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