Волынь подписала трех новичков

Луцкая "Волынь" объявила о подписании трех новичков.

Новыми игроками "Крестоносцев" стали голкипер Сергей Литовченко и полузащитники Денис Норенков и Валерий Сад.

Условия соглашений с новичками клуб не сообщает.

Напомним, что 32-летний Литовченко уже выступал за "Волынь" в период с 2011 по 2014 годы. После "Волыни" поиграл за харьковский "Гелиос", донецкий "Олимпик", одесский "Черноморец", азербайджанский "Кяпаз", а также грузинские "Зугдиди" и "Динамо" из Тбилиси.

Денис Норенков - воспитанник одесского "Черноморца" с ощутимым периодом выступлений в юношеской и молодежной системе киевского "Динамо". 23-летний полузащитник также поиграл за харьковский "Гелиос" и одесскую "Жемчужину", а полтора последних сезона играл за "Черноморец".

Валерий Сад - 21-летний полузащитник, воспитанник стрыйской "Скалы". Профессиональную карьеру начал в Словакии, после чего поиграл за "Скалу" и ровенский "Верес", где провел первую часть нынешнего сезона.