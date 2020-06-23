Первая лига
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Кремень сдал тест на коронавирус. Заболевших в клубе нет
В среду Кремень примет Минай
Игроки и сотрудники "Кремня" сдали тесты на коронавирус.
Сегодня клуб получил результаты тестирования – заболевших в "Кремне" нет.
Следующее массовое тестирование футболистов запланировано через две недели.
Напомним, что в среду "Кремень" в рамках чемпионата Первой лиги примет "Минай".
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Источник:ФК Кремень
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