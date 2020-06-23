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Кремень сдал тест на коронавирус. Заболевших в клубе нет

Первая лига
(1 голосов)

В среду Кремень примет Минай

Кремень сдал тест на коронавирус. Заболевших в клубе нет
Новина українською

Игроки и сотрудники "Кремня" сдали тесты на коронавирус.

Сегодня клуб получил результаты тестирования – заболевших в "Кремне" нет.

Следующее массовое тестирование футболистов запланировано через две недели.

Напомним, что в среду "Кремень" в рамках чемпионата Первой лиги примет "Минай".

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В статье: Кремень (Кременчуг) коронавирус
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Источник:
ФК Кремень

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