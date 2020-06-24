Первая лига
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Ингулец - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Возвращение Первой лиги в Петрово!
В одном из стартовых матчей 20-го тура "Ингулец" примет "Горняк-Спорт". Команды находятся на разных уровнях функциональной готовности, что не может не сказаться на качестве игры. А вот скажется ли на результате?
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