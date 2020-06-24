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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень 1:0 Минай. Класс - ничто, жажда - все!

Первая лига
(1 голосов)

Настоящая сенсация

Кремень 1:0 Минай. Класс - ничто, жажда - все!
Новина українською

"Кремень" - "Минай" 1:0
Гол: Дмитрий Сула (59)

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) ФК Минай
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Комментарии (4)
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vismut (Запорожье)
24.06.2020 в 20:06
Молодцы Кремень! Подрезали крылья колхозу контрабандному
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+1
0
KREMEN (Кременчуг)
24.06.2020 в 20:05
Зачем ставить старую фотографию? КРЕМЕНЬ - МОЛОДЦЫ!!!!!
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+2
0
kremenmen (Kremenchug)
24.06.2020 в 20:00
Не зря Васёк не хотел стартовать.Кремень с победой,молодцы!
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+1
0
koala_man (Kyiv)
24.06.2020 в 20:00
Красавцы! Контрабандисты должны остаться в пердиве
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+2
0


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