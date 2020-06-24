Первая лига
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Кремень 1:0 Минай. Класс - ничто, жажда - все!
Настоящая сенсация
"Кремень" - "Минай" 1:0
Гол: Дмитрий Сула (59)
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Комментарии (4)
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vismut (Запорожье)
24.06.2020 в 20:06
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KREMEN (Кременчуг)
24.06.2020 в 20:05
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kremenmen (Kremenchug)
24.06.2020 в 20:00
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koala_man (Kyiv)
24.06.2020 в 20:00
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