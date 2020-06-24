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Кремень - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Дебютный матч обновленного "Кремня" против полуфиналиста Кубка.
"Минай" проводит уже второй официальный поединок после карантина, а у текущего состава "Кремня" это полноценный дебют, как и у главного тренера Сергея Свистуна...
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