Оболонь Бровар - Авангард 1:1. Федоривский спасает очко киевлянам

Киевская "Оболонь Бровар" была фаворитом домашнего матча с "Авангардом". Но максимум очков набрать не смогла. Да и за ничью должна благодарить своего голкипера, взявшего два пенальти!

"Пивовары" явно провалили дебют встречи, во время первых тридцати минут в атаке можно было увидеть исключительно краматорчан, которые традиционно надеялись на стандарты и фланговую игру. Именно в привычном стиле подопечные Косевича и окрыли счет. Александр Сухаров навесил с правого фланга, а вот Алексей Лобов точно пробил головой.

В концовке первого тайма моменты начали возникать и у ворот Денчука. Особенно активным был у хозяев Игорь Мединский. Тем не менее, в дебюте второго тайма мог удваивать счет "Авангард". Однако Владислав Нехтий пенальти не забил. Зато Олег Слободян повторять его ошибок уже не стал и в несколько издевательском стиле, но все же пробил Артура Денчука ближе к концовке встречи.

На последних минутах никто не хотел рисковать, но все же арбитр снова указал на точку в штрафной площадке "Оболони Бровара". Мяч установил вышедший на замену во втором тайме Виталий Собко, но и с его ударом справился Назарий Федоривский! По правде говоря, и Нехтий, и Собко пробивали бесхитростно, по центру ворот. Но все же не стоит умалять и заслуг молодого вратаря "пивоваров", которій все же реагировал по ударам.

Оболонь Бровар - Авангард 1:1 (0:1)

Голы: Слободян (78 пен) - Лобов (27)

На 48-й минуте Нехтий не забил пенальти (вратарь)

На 88-й минуте Собко не забил пенальти (вратарь)

Оболонь Бровар: Федоривский, Майданевич, Коваленко, Безуглый, Голиков, Корнев, Слободян, Мединский, Гуськов, Валеев, Батальский.

Авангард: Денчук, Мирошник, Воробей, Сухаров, Лобов, Савин, Матяж, Сеницкий, Полюлях, Нехтий, Кириенко.

Предупреждение: Голиков (14) - Воробей (43)