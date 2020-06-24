Первая лига
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Оболонь Бровар - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Одна из самых интересных вывесок тура.
Матчи между этими командами всегда получаются интересными, хоть и не всегда зрелищными. "Авангард" приехал в Киев еще накануне, так что есть надежда на серьезный бой со стороны подопечных Александра Косевича...
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