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Металлист 1925 - Металлург 2:0. На стиле и с запасом, харьковчане уже третьи

Первая лига
(2 голосов)

С дисквалифицированными Поспеловым и Демченко "Металлист 1925" все равно уверенно одолел "Металлург".

Металлист 1925 - Металлург 2:0. На стиле и с запасом, харьковчане уже третьи
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Не возникло проблем у харьковчан в поединке с соперником из Запорожья. Хоть и "Металлург" показал кое-что в атаке. Правда забить это не помогло.

До перерыва лучше смотрелся "Металлист 1925". Особенно активными были Дерек Фрейтас и Владислав Дмитренко. Но забить сумел Сергей Романов, который уже на первой компенсированной минуте реализовал свой шанс со штрафного. Удар не был опасным, но Котляров допустил явную ошибку, не сумев зафиксировать мяч после сильного удара полузащитника хозяев.

Уже в дебюте второго тайма подопечные Андрея Демченко, который руководил действиями команды с трибун, удвоили свое преимущество. Дмитренко прошел и ударил по воротам, защитники эту попытку заблокировали, но мяч по-предательски отлетел к Ямполю. Ярослав игрок техничный и ему не составило труда поразить верхний угол, пусть и с весьма острого угла.

"Металлург" изо всех сил старался по крайней мере забить гол престижа. Но сделать этого так и не сумел. "Металлист 1925" же благодаря осечкам "Оболони Бровара" и "Миная" вышел на третье место в турнирной таблице! По крайней мере до завтра, когда свой поединок в Одессе проведет луцкая "Волынь".

Металлист 1925 - Металлург 2:0 (1:0)
Голы: Романов (45+1), Ямполь (53)
Металлист 1925: Сидоренко, Жук, Шершень, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Савин, Ямполь, Дмитренко, Романов, Дерек.
Металлург: Котляров, Белоусов, Сарапий, Бобров, Мягков, Скоблов, Олейник, Крапывный, Могильный, Разуваев, Черний.
Предупреждение: Сарапий (15)

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) ГФК Металлург (Запорожье)
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Комментарии (3)
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vismut (Запорожье)
24.06.2020 в 21:22
Легко ещё отделался Металлург, учитывая кучу ошибок в защите и беззубое нападение. Технически полностью уступили.((
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0
0
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vismut (Запорожье)
24.06.2020 в 20:14
Козлы... в раздевалку получили. Ну на фиг тот штрафной был нужен???
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-3
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vismut (Запорожье)
24.06.2020 в 20:08
Хватит и 0:0...
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0
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