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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

В Харькове должно быть немало голов.

Металлист 1925 - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Персонально для Владислава Кравченко это будет принципиальнй поединок, ведь дебют защитника приходится на матч против бывшей команды...

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) ГФК Металлург (Запорожье)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
24.06.2020 в 20:08
Хватит и 0:0...
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