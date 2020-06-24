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Металлист 1925 - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Харькове должно быть немало голов.
Персонально для Владислава Кравченко это будет принципиальнй поединок, ведь дебют защитника приходится на матч против бывшей команды...
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
24.06.2020 в 20:08
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