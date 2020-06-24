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Двое инфицированных COVID-19 среди тренеров Волыни, присутствие Тлумака - под вопросом - СМИ
Львовский след?
Вчера, 23 июня, футбольный клуб "Волынь" получил полные результаты повторного ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19. По его результатам два теста показали положительный результат.
Инфицированные, сообщают в клубе, уже сдали повторные тесты и придерживаются самоизоляции по медицинским требованиям.
В "Волыни" отмечают, что среди футболистов команды случаев заражения коронавируса не выявили, однако у кого именно результаты тестов были положительные - не сообщает.
А телеканал Футбол уточняет, что речь идет о двух представителях тренерского штаба.
Вчера вечером "Волынь" неполным составом во главе с администратором клуба отправилась автобусом в Одессу. Поехал ли вместе с командой главный тренер лучан Андрей Тлумак - не известно.
Матч 20 тура Первой лиги "Черноморец" - "Волынь" должен состоятся в четверг, 25 июня. Начало игры в 19:00.