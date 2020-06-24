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Двое инфицированных COVID-19 среди тренеров Волыни, присутствие Тлумака - под вопросом - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Львовский след?

Двое инфицированных COVID-19 среди тренеров Волыни, присутствие Тлумака - под вопросом - СМИ
Новина українською

Вчера, 23 июня, футбольный клуб "Волынь" получил полные результаты повторного ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19. По его результатам два теста показали положительный результат.

Инфицированные, сообщают в клубе, уже сдали повторные тесты и придерживаются самоизоляции по медицинским требованиям.

В "Волыни" отмечают, что среди футболистов команды случаев заражения коронавируса не выявили, однако у кого именно результаты тестов были положительные - не сообщает.

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А телеканал Футбол уточняет, что речь идет о двух представителях тренерского штаба.

Вчера вечером "Волынь" неполным составом во главе с администратором клуба отправилась автобусом в Одессу. Поехал ли вместе с командой главный тренер лучан Андрей Тлумак - не известно.

Матч 20 тура Первой лиги "Черноморец" - "Волынь" должен состоятся в четверг, 25 июня. Начало игры в 19:00.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Первая лига Черноморец (Одесса) тренер коронавирус
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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viajador (ФК Потіївка)
24.06.2020 в 12:12
Пипець.
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0
0
Бандеровець) (Одесса)
24.06.2020 в 12:03
Тлумаку не надо ехать!
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0
-1


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