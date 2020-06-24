Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Николаев - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Футбол возвращается в Николаев
Несмотря на все трудности и скандалы, Первая Лига таки возвращается. В первой игре после карантина "Николаев" на своей арене сыграет против "Прикарпатья". Команды - соседи в турнирной таблице, которых разделяют лишь два пункта.
Читайте такжеАнонс 20-го тура Первой лиги, мнение редакции
Первая Лига, 20-й тур
"Николаев" 16:00 "Прикарпатье"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...