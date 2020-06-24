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Николаев - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Футбол возвращается в Николаев

Николаев - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на все трудности и скандалы, Первая Лига таки возвращается. В первой игре после карантина "Николаев" на своей арене сыграет против "Прикарпатья". Команды - соседи в турнирной таблице, которых разделяют лишь два пункта.

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Первая Лига, 20-й тур
"Николаев" 16:00 "Прикарпатье"

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В статье: Первая лига МФК Николаев МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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