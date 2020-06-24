Николаев - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Несмотря на все трудности и скандалы, Первая Лига таки возвращается. В первой игре после карантина "Николаев" на своей арене сыграет против "Прикарпатья". Команды - соседи в турнирной таблице, которых разделяют лишь два пункта.

Первая Лига, 20-й тур

"Николаев" 16:00 "Прикарпатье"