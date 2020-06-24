Первая Лига. Николаев без особых проблем разгромил Прикарпатье

Несмотря на все трудности и скандалы, Первая Лига таки вернулась. "Николаев" на своей арене сыграл против "Прикарпатья". Команды - соседи в турнирной таблице, которых до матча разделяли лишь два пункта.

Первый тайм был достаточно богатым на события и это могло удивить многих. Особенно хорошо смотрелись хозяева, на которых двухмесячный простой не сильно отразился. Они быстро бежали в атаку и смогли забить сразу три до перерыва. Причем первые два гола - близнецы. Контратака, мяч в свободную зону на быстрого форварда, тот зарабатывает фол возле штрафной соперника. После этого два эталонных розыгрыша стандарта в пас (видно, что заготовили заранее) и удачное завершение сначала от Ковалева, а потом и от Кравченко. Отметим, что перед вторым голом "Прикарпатье" еще и осталось в меньшинстве (прямая красная за фол последней надежды). В середине первой половины Войцеховский забил третий и заранее снял все вопросы о победителе.

Незадолго до свистка на перерыв гости из западной Украины один гол отквитали, но отдыхать пошли явно не в лучшем настроении. Они отдавали себе отчет, что спасти их может только чудо. Во втором тайме подопечных Ковалюка хватило ровно на 17 минут. А после Бочкур "привез" пенальти, в ситуации, когда этого можно было и делать. Защитник "корабел" Кушниренко не проявил сочувствия, а очень четко исполнил приговор - 4:1.

Отстающие могли отквитать один гол, но Орест Януш, из-за скользского газона, из выгодной позиции отправил мяч в небеса. Даже погода в этот день была против них. Не очень сильно их жаловал и главный арбитр, который после грубого фола удалил еще и Кузьмина - гости доигрывали вдевятером. До конца встречи Пицан был вынужден в пятый раз вынимать круглого из сетки ворот - юный Черепущак ударно отпраздновал свой выход на замену. Финальный свисток ознаменовал заслуженный разгром "Прикарпатья". "Николаев" добывает победу, набирает 21 пункт и может себя чувствовать весьма комфтрно - вылет им не грозит.

Первая Лига, 20-й тур

"Николаев" - "Прикарпатье" 5:1

Голы: Ковалев Андрей 21, Кравченко Сергей 31, Войцеховский Владислав 35, Кушниренко Богдан 62 (п), Черепущак Юрий 90+3 - Дитко Роман 42

Николаев: Шелихов Денис, Ульянов Дмитрий, Кушниренко Богдан, Порох Богдан, Куксенко Богдан, Охрончук Владислав, Кравченко Сергей, Витенчук Вадим, Войцеховский Владислав (Заричнюк Евгений 84), Яворский Вадим (Черепущак Юрий 69), Ковалев Андрей (Паламар Руслан 68)

Прикарпатье: Пицан Иван, Бойко Тарас, Бочкур Роман, Пастух Иван, Воробчак Назарий (Радульский Владимир 41), Дербах Василий (Геник Василий 51), Семотюк Владислав, Лаврук Святослав (Януш Орест 63), Кузьмин Роман, Барчук Роман, Дитко Роман

Удаления: Бойко Тарас 34, Кузьмин Роман 76