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Потери Металлист 1925 перед рестартом Первой лиги: главный тренер и защитник
Дисквалифицированные
Два стартовых матча рестарта Первой лиги "Металлист 1925" проведет без главного тренера Андрея Демченко на тренерском мостике, информирует телеканал Футбол.
У коуча еще с осени есть двухматчевая дисквалификация. Поэтому в игре командой будет руководить ассистент Демченко Евгений Писоцкий.
Он - главный тренер, я - помощник. Все указания поступают от него, а я - выполняю. Просто я буду находиться на скамейке запасных, где его не будет. Он будет передавать всю информацию, которую мне доводит. Зрителей не будет, потому подсказки будет слышно даже с верхней трибуны.
Вчера "Металлист 1925" провел первое в 2020 году тренировки на ОСК "Металлист" - до сих пор тренировался на базе.
Команде в матче 20 тура не поможет дисквалифицированный защитник Дмитрий Поспелов.
Зато восстановился после повреждения и тренируется в общей группе бразильский полузащитник Дерек Фрейтас Рибейро, надеется на дебют новичок-нападающий Роберт Гегедош, который перешел из "Миная".
Матч "Металлист 1925" - "Металлург" начнется в 19:25.
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