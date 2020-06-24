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Потери Металлист 1925 перед рестартом Первой лиги: главный тренер и защитник

Первая лига
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Дисквалифицированные

Потери Металлист 1925 перед рестартом Первой лиги: главный тренер и защитник
Новина українською

Два стартовых матча рестарта Первой лиги "Металлист 1925" проведет без главного тренера Андрея Демченко на тренерском мостике, информирует телеканал Футбол.

У коуча еще с осени есть двухматчевая дисквалификация. Поэтому в игре командой будет руководить ассистент Демченко Евгений Писоцкий.

Он - главный тренер, я - помощник. Все указания поступают от него, а я - выполняю. Просто я буду находиться на скамейке запасных, где его не будет. Он будет передавать всю информацию, которую мне доводит. Зрителей не будет, потому подсказки будет слышно даже с верхней трибуны.

Вчера "Металлист 1925" провел первое в 2020 году тренировки на ОСК "Металлист" - до сих пор тренировался на базе.

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Команде в матче 20 тура не поможет дисквалифицированный защитник Дмитрий Поспелов.

Зато восстановился после повреждения и тренируется в общей группе бразильский полузащитник Дерек Фрейтас Рибейро, надеется на дебют новичок-нападающий Роберт Гегедош, который перешел из "Миная".

Матч "Металлист 1925" - "Металлург" начнется в 19:25.

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В статье: Андрей Демченко Евгений Писоцкий Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Поспелов
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Источник:
Футбол News

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