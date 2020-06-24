Президент ПФЛ заявил, что для переноса матчей Первой лиги есть только одно "окно"

Сергей Макаров, президент ПФЛ, прокомментировал наличие свободных дат для переноса матчей Первой лиги в случае выявления заболеваний COVID-19.

"Окно" в пределах даты финала Кубка Украины - примерно 7-8 июля. Далее окон нету. При необходимости будем передвигать матчи таким образом, чтобы доиграть все.

По плану мы должны закончить соревнования в середине августа. Но если будет форс-мажор, как вот вспышка в "Карпатах", то будем выходить за пределы этого календаря.

График будет жесткий. Такого недельного цикла, к которому привыкли команды, не будет. Будут матчи в основном на 5-й день. Надеюсь, что клубы поймут наше положение.