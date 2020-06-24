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Президент ПФЛ заявил, что для переноса матчей Первой лиги есть только одно "окно"
Ведь чемпионат надо закончить до середины августа
Сергей Макаров, президент ПФЛ, прокомментировал наличие свободных дат для переноса матчей Первой лиги в случае выявления заболеваний COVID-19.
"Окно" в пределах даты финала Кубка Украины - примерно 7-8 июля. Далее окон нету. При необходимости будем передвигать матчи таким образом, чтобы доиграть все.
По плану мы должны закончить соревнования в середине августа. Но если будет форс-мажор, как вот вспышка в "Карпатах", то будем выходить за пределы этого календаря.
График будет жесткий. Такого недельного цикла, к которому привыкли команды, не будет. Будут матчи в основном на 5-й день. Надеюсь, что клубы поймут наше положение.
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