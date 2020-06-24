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Металлист 1925 сдал тесты на COVID-19. Все результаты негативные

Первая лига
(2 голосов)

Харьковчане продолжают подготовку к возобновлению сезона

Металлист 1925 сдал тесты на COVID-19. Все результаты негативные
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" прошел обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус.

Это произошло еще 19 июня, а на днях клуб получил результаты тестов. Все они оказались негативными.

Таким образом, подопечные Андрея Демченко продолжают спокойно готовится к календарному матчу Первой лиги против запорожского "Металлурга".

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В статье: Металлист (Харьков) коронавирус
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