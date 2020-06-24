Первая лига
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Металлист 1925 сдал тесты на COVID-19. Все результаты негативные
Харьковчане продолжают подготовку к возобновлению сезона
Харьковский "Металлист 1925" прошел обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус.
Это произошло еще 19 июня, а на днях клуб получил результаты тестов. Все они оказались негативными.
Таким образом, подопечные Андрея Демченко продолжают спокойно готовится к календарному матчу Первой лиги против запорожского "Металлурга".
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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