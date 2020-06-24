Первая лига
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Тлумак: Все нормально, Волынь уже в Одессе, готовимся к матчу
Проблем возникнуть не должно
Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак в эфире ТК "Футбол" рассказал, что несмотря на два случая заражения коронавирусом среди тренерского штаба, команда уже прибыла в Одессу на матч 20-го тура Первой лиги против "Черноморца".
"Все нормально, команда в Одессе. Все хорошо. Поселились, команда отдыхает после автобуса. Все 18 футболистов, полный боекомплект поехал, готовятся к матчу. Все в обычном режиме", – сказал Тлумак.
Напомним, что матч "Черноморец" - Волынь был перенесен с 24-го на 25 июня.
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Источник:ТК Футбол
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