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Наставник Ингульца увидел преимущество на стороне команд, которые не борются за выход в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Не давит результат

Наставник Ингульца увидел преимущество на стороне команд, которые не борются за выход в УПЛ
Новина українською

Сергей Лавриненко, коуч петровского "Ингульца", рассказал о победе своей команды в 20 туре Первой лиги над "Горняк-Спортом" (2:1).

Наставник поздравил футбольную Украину с рестартом Первой лиги после карантина.

Долго ждали, что матчи все же возобновятся. Соскучились по накалу официальных матчей. Жаль, что играли без болельщиков. Мы привыкли, что дома они нас активно всегда гонят вперед. Но мы слышали их поддержку за пределами стадиона, за это им отдельное спасибо. Может, как раз и помогла эта поддержка в концовке матча, когда мы проявили характер.

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Наверное, всегда в первых матчах после паузы очень много желания, но не хватает хладнокровия.

Командам, на которые будет давить результат, свойственно ошибаться. Кто меньше решает турнирные задачи - будут выигрывать в психологическом плане. Благодарен ребятам, что проявили характер.

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В статье: Первая лига ПФЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Інгулець

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