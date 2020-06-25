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Тренер Горняк-Спорт заметил страх своей команды

Первая лига
(1 голосов)

В первом тайме с "Ингульцом"

Тренер Горняк-Спорт заметил страх своей команды
Новина українською

Игорь Жабченко, наставник "Горняк-Спорта", прокомментировал выездное поражение в 20 туре Первой лиги от "Ингульца" (1:2).

Коуч отметил, что у его команды было мало времени на подготовку.

Два с половиной месяца ребята ...отдыхали. И первый тайм мы провалили. За второй не стыдно. А в первом ...какой-то страх. Чего бояться? Второй же продемонстрировал, что можем на равных играть с каждым соперником. Если бы взяли очко - было бы хорошо.

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Но чемпионат только возобновился, надо набирать оптимальных кондиций. У нас еще будут новые игроки. Если будем играть так, как во втором тайме - у нас все будет хорошо.

Следующий матч с "Балканами"? Надо настраиваться на любую команду. Настроимся на "Балканы" - порадуем своих зрителей.

А "Ингулец" - хорошая команда. Мы просматривали матчи с "Днепр-1", 1/4 Кубка Украины с "Минаем". Эта команда играет, я желаю ей успеха.

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В статье: Первая лига Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
Інгулець

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