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Украина футбольная: топ-3 матча Первой лиги и дебют Ильи Близнюка с Николаевом

Первая лига
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Анонс. Программа - сегодня вечером

Украина футбольная: топ-3 матча Первой лиги и дебют Ильи Близнюка с Николаевом
Новина українською

Информационно -аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 25 июня, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет 5 матчей 20 тура, состоявшихся в среду.

В передаче расскажут о перипетиях матча в Заре с участием "Балкан" и "Черкащины" с гостем студии - тренером Владимиром Пятенко.

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В выпуске:

  • Близнюк ярко дебютировал во главе "Николаева", "Ингулец" выходит на первое место
  • "Кремень" неожиданно обыгрывает "Минай", уверенная победа "Металлист 1925"
  • Битва аутсайдеров в Заре
  • Топ-3 события сыгранных матчей 20 тура

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В статье: Первая лига Илья Близнюк МФК Николаев Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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