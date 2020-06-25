Первая лига
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Украина футбольная: топ-3 матча Первой лиги и дебют Ильи Близнюка с Николаевом
Анонс. Программа - сегодня вечером
Информационно -аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 25 июня, в 19:20 на телеканале XSPORT разберет 5 матчей 20 тура, состоявшихся в среду.
В передаче расскажут о перипетиях матча в Заре с участием "Балкан" и "Черкащины" с гостем студии - тренером Владимиром Пятенко.
В выпуске:
- Близнюк ярко дебютировал во главе "Николаева", "Ингулец" выходит на первое место
- "Кремень" неожиданно обыгрывает "Минай", уверенная победа "Металлист 1925"
- Битва аутсайдеров в Заре
- Топ-3 события сыгранных матчей 20 тура
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Источник:ПФЛ
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