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Балканы - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
В поединке аутсайдеров в рамках 20-го тура сложно назвать фаворита.
Зарянские "Балканы" попросили о переносе игры с "Черкащиной" на день. Посмотрим поможет ли это команде Андрея Пархоменко в достижении положительного результата?
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