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Первая лига
Первая лига

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Балканы - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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В поединке аутсайдеров в рамках 20-го тура сложно назвать фаворита.

Балканы - Черкащина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Зарянские "Балканы" попросили о переносе игры с "Черкащиной" на день. Посмотрим поможет ли это команде Андрея Пархоменко в достижении положительного результата?

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В статье: Первая лига Балканы (Заря) Черкащина (Черкассы)
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