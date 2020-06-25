Первая лига. Балканы - Черкащина 1:0. Самый лучший дебютант

В поединке аутсайдеров Первой лиги было больше борьбы и грубости, чем, собственно, футбола. Но три очка принес хозяевам точный удар новичка в концовке.

Очень сильно видоизменились составы команд по сравнению с последними официальными играми. Причем с обеих сторон были футболисты, которые в очном матче первого круга защищали честь противоположных лагерей. Причем Андрей Фаюк и Ярослав Захаревич даже на поле регулярно пересекались, так как первый играл правого вингера у хозяев, а второй левого хавбека в составе гостей.

В целом интересная компания подобралась у "Черкащины", особенно это касается центра поля и нападения. В опорной зоне действовал ушедший зимой из "Миная" Олег Дмитренко, перед ним воспитанник "Динамо" Евгений Морозенко. Справа играл Тимур Пограничный, "ветеран" черкащан, ну и в центре нападения в старте появился знакомый еще по последнему сезону "Сум" Ростислав Тарануха.

Касательно самого матча - это была типичная разборка аутсайдеров, в которой зрелищность уступила место в авангарде внимания морально-волевым и бойцовским качествам. Первый более-менее опасный момент создали "Балканы" в середине первого тайма, но удар Юречко головой оказался неточным. Пытались что-то придумать бразильцы, но было невооруженным глазом заметно их недопонимание со старожилами зарянской команды.

Игра несколько оживилась после перерыва и "Балканы" даже забили гол. Но нарушили при этом правила и взятие ворот было закономерно отменено. Вскоре, правда, Юречко придумал проблемы своей команде на ровном месте и совершил фол последней надежды, за который был удален. По мотивам этого эпизода удалился на трибуны и главный тренер хозяев Андрей Пархоменко.

"Черкащина" проявила активность у чужих ворот в концовке, но забить победный мяч так и не смогла. А вскоре удалился и защитник в их составе - Вячеслав Лухтанов получил повторное предупреждение. В целом по столь блеклой игре любой другой результат, кроме нулевой ничьей, был бы незакономерным. Тем не менее, случилось озарение у Андрея Фаюка, который как никто другой хотел огорчить вратаря бывшей команды, судя по бурной радости вингера хозяев. Таким образом, уже в дебютном матче за "Балканы" Фаюк стал героем и принес своим партнерам три очка!

Балканы - Черкащина 1:0 (0:0)

Гол: Фаюк (85)

Балканы: Лободров, Гаврилюк (Серденюк 90), Болокан (Златов 66), Пархоменко (Пенов 90+4), Юречко, Ильницкий, Платунов, Фаюк, Николишин, Луис Фернандо (Тропанец 84), Силва Роша Додо (Опря 60).

Черкащина: Тимофеев, Олейник, Скляренко (Яцык 81), Лухтанов, Нестеренко, Дмитренко, Морозенко (Георгиев 62), Долгий (Тищенко М. 72), Захаревич, Пограничный (Нечай 64), Тарануха (Цурупин 87).

Предупреждение: Юречко (64) - Лухтанов (4), Дмитренко (33), Морозенко (45+1), Долгий (65), Олейник (81)

Удаление: Юречко (68), Пархоменко А. (68 гл. тр) - Лухтанов (77)