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Арбитр матча Балканы - Черкащина забыл, сколько минут он компенсировал. Но вовремя вспомнил
Бывает и такое
В четверг 25 июня в рамках 20-го тура Первой лиги "Балканы" принимали "Черкащину".
Хозяева в непростом поединке добыли минимальную победу (1:0), а в самой концовке матча приключился и забавный эпизод.
Арбитр матча Сергей Задиран компенсировал ко второму тайму 4 минуты, однако отыграли команды всего 3, после чего судья дал финальный свисток.
Судя по всему, Задиран просто забыл, сколько времени он добавил. Впрочем, судья быстро понял свою оплошность и позволил командам, которые еще не успели уйти с поля, доиграть минуту.
Впрочем, "Черкащине" это не помогло – "Балканы" все-таки отстояли свою победу.