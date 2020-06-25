Арбитр матча Балканы - Черкащина забыл, сколько минут он компенсировал. Но вовремя вспомнил

В четверг 25 июня в рамках 20-го тура Первой лиги "Балканы" принимали "Черкащину".

Хозяева в непростом поединке добыли минимальную победу (1:0), а в самой концовке матча приключился и забавный эпизод.

Арбитр матча Сергей Задиран компенсировал ко второму тайму 4 минуты, однако отыграли команды всего 3, после чего судья дал финальный свисток.

Судя по всему, Задиран просто забыл, сколько времени он добавил. Впрочем, судья быстро понял свою оплошность и позволил командам, которые еще не успели уйти с поля, доиграть минуту.

Впрочем, "Черкащине" это не помогло – "Балканы" все-таки отстояли свою победу.