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Черноморец - Волынь 5:2. Великолепный дебют Ковальца

Первая лига
(8 голосов)

Одесситы одерживают заслуженную победу

Черноморец - Волынь 5:2. Великолепный дебют Ковальца
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч, который мог и не состоятся. Несколько дней назад стало известно о проблемах "Волыни", несколько представителей которой заболели COVID-19. Благо, все оказалось не настолько страшным и футбол в Одессу, пусть и с небольшой задержкой, но вернулся.

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Обе команды имели свою мотивацию. Хозяева проводили первый матч под руководством нового тренера - Сергея Ковальца. Не было никаких сомнений, что опытный наставник хочет как можно лучше начать свой путь в Одессе. А вот "Волынь" продолжает борьбу за УПЛ и любая потеря очков может стать фатальной.

Отдадим должное одесситам, которые провели роскошный первый тайм. Хорошая игра Литовченко на ленточке и слабая реализация форвардов не позволили "Черноморцу" забить больше одного гола. Чего только стоит эпизод при участии Клименко и Брагара, когда счет мог быть открыт дважды. Не стоит забывать и о нескольких неплохих ударах Хамелюка.

Но если в атаке "Черноморец" играл неплохо, то в защите их проблемы остались на месте даже после смены тренера. В который раз одесситы сами создали опасность у своих ворот, причем в очень безобидном эпизоде. Волошинович запрессинговал Микицея, забрал мяч, потом спокойно протащил его до штрафной и нанес точный удар в дальний угол. После этого "Волынь" отдала сопернику инициативу, за что поплатилась перед самым перерывом - мощный выстрел с 20-ти метров от Авагимяна оставил Литовченко не при делах. Отдыхать команды ушли при равном счете.

Возможно, во втором тайме гости играли бы более активно. Возможно, наставник "крестоносцев" совершил бы несколько замен, которые обернули бы игру в их пользу. Но одна ошибка уничтожила практически все их надежды на итоговую победу. Причем не до конца ясно, чья это была оплошность - защитника или арбитра. Футболисты "Волыни" прозевали выход Лиховидька 1 на 1, после чего он был сбит в штрафной соперника. Решение судьи - пенальти и удаление Цюпы. После проосмотра повтора тяжело дать ответ, был ли в этом эпизоде фол. Клименко идеально реализовал приговор - 2:1.

В меньшинстве "Волынь" не смогла прийти в себе. Несколько раз они могли создавать моменты, но неудачные действия в заверщающей стадии, особенно это касалось Сиаваша, портили все их начинания. А вот одесситы забили третий. Забили, уничтожив последнюю надежду гостей. Янаков, который по ходу матча вышел на замену, удачно сыграл в штрафной после прострела с фланга. За пять минут до конца гости один гол отквитали, но спустя секунд 30 Литовченко решил испортить о себе хорошее впечатление, выбежав из ворот на перехват мяча. Как итог - его без проблем обыграл Яловенко и отправил круглого в пустые. Позже он записал дубль в свой актив, оформив итоговый счет поединка - 5:2.

После игры многие будут обсуждать пенальти и удаление Цюпы, но не отметить сегодняшний дебют Ковальца было бы преступлением. Наставник отлично подготовил одесситов, которые выглядели лучше соперника на протяжении всей игры. Что касается "Волыни", то они упустили возможность возглавить таблицу и теперь занимают лишь пятое место. Но основная борьба - еще впереди.

"Черноморец" - "Волынь" 5:2
Голы: Артур Авагимян 44, Владислав Клименко 48 (п), Денис Янаков 73, Роман Яловенко 85, 90+1 - Ростислав Волышинович 18, Александр Климец 86
Черноморец: Алексей Паламарчук, Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Петр Долгов (Евгений Зубейко 46), Андрей Слинкин, Вячеслав Велеев, Владислав Клименко, Владислав Хамелюк, Артур Авагимян (Денис Янаков 57), Максим Брагару (Роман Яловенко 80), Игорь Сикорский (Андрей Шторгин 72)
Волынь: Сергей Литовченко, Тарас Мыхалик, Сергей Симинин, Виталий Приндета, Иван Цюпа, Александр Мартынюк, Василий Курко (Александр Климец 72), Амбросий Чачуа, Сиаваш Хагназари, Ростислав Волышинович (Денис Норенков 62), Денис Кожанов
Удаление: Иван Цюпа 47

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В статье: Сергей Ковалец Волынь (Луцк) Черноморец (Одесса) Ростислав Волошинович Артур Авагимян
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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
25.06.2020 в 22:16
могли забить 7-8 штук такие моменты надо забивать а почему салага Антонов не играл молодой ещё на поле и не сачкуй---молодцы так держать
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0
0
Astor Astor (Одесса)
25.06.2020 в 21:37
Насчет Ковальца. Вот как только его назначили, я сразу сказал - нужно было назначать его сразу, до всех этих Ангелов-шмангелов-фроловых-дулубов. Тупо потеряли 3 года. А поскольку шансов выйти в УПЛ сейчас практически нет - получается что даже 4.
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+2
0
Astor Astor (Одесса)
25.06.2020 в 21:35
Развалинами Волыни удовлетворен :). В первом круге в Луцке в ворота Черноморца в начале матча поставили левейший пенальти, да еще и удалили защитника. При том, что даже если бы там был фол - это максимум желтая, по правилам. И вот Черноморец почти весь матч играл в меньшинстве, да еще с форой в 1 гол. Проиграли, но с честью, в борьбе - 3:2. Так что вот это макание Волыни мордой в дерьмо за их рагулячье гостеприимство с купленными судьями - в этом есть высшая справедливость :).
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+2
-1
avangardo (Lviv)
25.06.2020 в 21:25
Дивлячись на перші матчі Волині та Миная, стає зрозуміло, чому вони не хотіли відновлення чемпіонату, бо після такої паузи неготові до гри
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+3
0
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Bruska (Волочиск)
25.06.2020 в 21:48
у Чорноморця не було паузи? у всіх рівні умови.
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0
-1
avangardo (Lviv)
25.06.2020 в 21:53
Умови одні для всіх це факт, але суть в тому, що хтось хотів на халяву пролізти ПЛ
+3
0
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Виктор 2209 (Мехико)
25.06.2020 в 21:09
Тяжко будет всем лидерам если против них будут ИГРАТЬ,а если еще и деньги будут предложены....Будет интересно
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+2
-1
Astor Astor (Одесса)
25.06.2020 в 21:41
Черноморец летом-осенью именно что играл против всех этих "лидеров". Только вот когда команда-хозяев тупо "играет" весь матч в кость, а судья этого как-будто не замечает - трудно что-то противопоставить. Вот посмотрим, как все это тупорылое рагулье будет играть с прямыми трансляциями от Футбола. Как они будут покупать судей и ломить соперникам сугубо в кость - интересно будет подывытысь.
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0
0


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