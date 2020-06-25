Черноморец - Волынь 5:2. Великолепный дебют Ковальца

Матч, который мог и не состоятся. Несколько дней назад стало известно о проблемах "Волыни", несколько представителей которой заболели COVID-19. Благо, все оказалось не настолько страшным и футбол в Одессу, пусть и с небольшой задержкой, но вернулся.

Обе команды имели свою мотивацию. Хозяева проводили первый матч под руководством нового тренера - Сергея Ковальца. Не было никаких сомнений, что опытный наставник хочет как можно лучше начать свой путь в Одессе. А вот "Волынь" продолжает борьбу за УПЛ и любая потеря очков может стать фатальной.

Отдадим должное одесситам, которые провели роскошный первый тайм. Хорошая игра Литовченко на ленточке и слабая реализация форвардов не позволили "Черноморцу" забить больше одного гола. Чего только стоит эпизод при участии Клименко и Брагара, когда счет мог быть открыт дважды. Не стоит забывать и о нескольких неплохих ударах Хамелюка.

Но если в атаке "Черноморец" играл неплохо, то в защите их проблемы остались на месте даже после смены тренера. В который раз одесситы сами создали опасность у своих ворот, причем в очень безобидном эпизоде. Волошинович запрессинговал Микицея, забрал мяч, потом спокойно протащил его до штрафной и нанес точный удар в дальний угол. После этого "Волынь" отдала сопернику инициативу, за что поплатилась перед самым перерывом - мощный выстрел с 20-ти метров от Авагимяна оставил Литовченко не при делах. Отдыхать команды ушли при равном счете.

Возможно, во втором тайме гости играли бы более активно. Возможно, наставник "крестоносцев" совершил бы несколько замен, которые обернули бы игру в их пользу. Но одна ошибка уничтожила практически все их надежды на итоговую победу. Причем не до конца ясно, чья это была оплошность - защитника или арбитра. Футболисты "Волыни" прозевали выход Лиховидька 1 на 1, после чего он был сбит в штрафной соперника. Решение судьи - пенальти и удаление Цюпы. После проосмотра повтора тяжело дать ответ, был ли в этом эпизоде фол. Клименко идеально реализовал приговор - 2:1.

В меньшинстве "Волынь" не смогла прийти в себе. Несколько раз они могли создавать моменты, но неудачные действия в заверщающей стадии, особенно это касалось Сиаваша, портили все их начинания. А вот одесситы забили третий. Забили, уничтожив последнюю надежду гостей. Янаков, который по ходу матча вышел на замену, удачно сыграл в штрафной после прострела с фланга. За пять минут до конца гости один гол отквитали, но спустя секунд 30 Литовченко решил испортить о себе хорошее впечатление, выбежав из ворот на перехват мяча. Как итог - его без проблем обыграл Яловенко и отправил круглого в пустые. Позже он записал дубль в свой актив, оформив итоговый счет поединка - 5:2.

После игры многие будут обсуждать пенальти и удаление Цюпы, но не отметить сегодняшний дебют Ковальца было бы преступлением. Наставник отлично подготовил одесситов, которые выглядели лучше соперника на протяжении всей игры. Что касается "Волыни", то они упустили возможность возглавить таблицу и теперь занимают лишь пятое место. Но основная борьба - еще впереди.

"Черноморец" - "Волынь" 5:2

Голы: Артур Авагимян 44, Владислав Клименко 48 (п), Денис Янаков 73, Роман Яловенко 85, 90+1 - Ростислав Волышинович 18, Александр Климец 86

Черноморец: Алексей Паламарчук, Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Петр Долгов (Евгений Зубейко 46), Андрей Слинкин, Вячеслав Велеев, Владислав Клименко, Владислав Хамелюк, Артур Авагимян (Денис Янаков 57), Максим Брагару (Роман Яловенко 80), Игорь Сикорский (Андрей Шторгин 72)

Волынь: Сергей Литовченко, Тарас Мыхалик, Сергей Симинин, Виталий Приндета, Иван Цюпа, Александр Мартынюк, Василий Курко (Александр Климец 72), Амбросий Чачуа, Сиаваш Хагназари, Ростислав Волышинович (Денис Норенков 62), Денис Кожанов

Удаление: Иван Цюпа 47