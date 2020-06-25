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ТК Футбол: Тлумак отсутствовал на матче с Черноморцем. У тренера Волыни подозрение на COVID-19
Без наставника команда крупно проиграла морякам
Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак и его помощник Андрей Сапуга не присутствовали на матче 20-го тура Первой лиги с "Черноморцем" (2:5).
На тренерском мостике команды находился ассистент Павел Котовенко.
Как сообщает ТК "Футбол", вероятно, причиной отсутствия тренерского штаба "Волыни" стало возможное инфицирование COVID-19.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что у "Волыни" подозрение на два случая заражения COVID-19 среди тренерского штаба. Впрочем, официальной информации от клуба, как и от ПФЛ на этот счет не поступало.