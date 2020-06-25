  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ТК Футбол: Тлумак отсутствовал на матче с Черноморцем. У тренера Волыни подозрение на COVID-19
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТК Футбол: Тлумак отсутствовал на матче с Черноморцем. У тренера Волыни подозрение на COVID-19

Первая лига
(1 голосов)

Без наставника команда крупно проиграла морякам

ТК Футбол: Тлумак отсутствовал на матче с Черноморцем. У тренера Волыни подозрение на COVID-19
Новина українською

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак и его помощник Андрей Сапуга не присутствовали на матче 20-го тура Первой лиги с "Черноморцем" (2:5).

На тренерском мостике команды находился ассистент Павел Котовенко.

Как сообщает ТК "Футбол", вероятно, причиной отсутствия тренерского штаба "Волыни" стало возможное инфицирование COVID-19.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что у "Волыни" подозрение на два случая заражения COVID-19 среди тренерского штаба. Впрочем, официальной информации от клуба, как и от ПФЛ на этот счет не поступало.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Черноморец (Одесса) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...