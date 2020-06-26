Ответ Ковальца. Черноморец - Волынь 5:2. Обзор матча, видео голов

Одесский "Черноморец" в турнирной таблице приблизился к "Горняк-Спорту", который проиграл свой матч в Петрово.

А вот Волынь после чувствительной и второй в сезоне поражение от моряков опустилась на 4 позиции и может отпустить в отрыв еще одного конкурента за выход в УПЛ - львовский Рух.

"Черноморец" - "Волынь" 5:2

Голы: Авагимян 44, Клименко 48 (п), Янаков 73, Яловенко 85, 90 + 1 - Волишинович 18, Климец 86

Удаление: Иван Цюпа 47

Черноморец": Алексей Паламарчук, Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Петр Долгов, Андрей Слинкин, Вячеслав Велеев, Владислав Клименко, Владислав Хамелюк, Артур Авагимян (Денис Янаков 57), Максим Брагару (Роман Яловенко 80), Игорь Сикорский (Андрей Шторгин 72 )

"Волынь": Сергей Литовченко, Тарас Михалик, Сергей Симинин, Виталий Приндета, Иван Цюпа, Александр Мартынюк, Василий Курко (Александр Климец 72), Амвросий чачу, Сиаваш Хагназари, Ростислав Волишинович (Денис Норенков 62), Денис Кожанов

Видеообзор матча