Черноморец посетил монастырь в день матча с Волынью

Давно бытующая фраза "В футболе нет мелочей", которая служит своеобразным девизом для многих футбольных людей, никогда не сбрасывается со счетов видавшим виды Сергеем Ковальцом. 51-летний специалист, назначенный на пост главного тренера одесского "Черноморца" в первой половине мая, в день своего официального дебюта в этой роли инициировал поездку команды в одну из святынь Одессы - Свято-Успенский мужской монастырь. Футболисты и тренерский штаб посетили расположенный в нем храм и могилу причисленного к лику святых старца Ионы, служившего в монастыре многие годы и исцелявшего людей.

Получив духовную подпитку в святом месте, "Черноморец" вернулся на базу, откуда после обеда и отдыха отправился на стадион. А после поединка с луцкой "Волынью", выигранного со счетом 5:2, члены команды наверняка согласились с тем, что мелочей в футболе действительно не бывает.