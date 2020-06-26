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Черноморец посетил монастырь в день матча с Волынью
Подопечные Сергея Ковальца получили духовную подпитку
Давно бытующая фраза "В футболе нет мелочей", которая служит своеобразным девизом для многих футбольных людей, никогда не сбрасывается со счетов видавшим виды Сергеем Ковальцом. 51-летний специалист, назначенный на пост главного тренера одесского "Черноморца" в первой половине мая, в день своего официального дебюта в этой роли инициировал поездку команды в одну из святынь Одессы - Свято-Успенский мужской монастырь. Футболисты и тренерский штаб посетили расположенный в нем храм и могилу причисленного к лику святых старца Ионы, служившего в монастыре многие годы и исцелявшего людей.
Получив духовную подпитку в святом месте, "Черноморец" вернулся на базу, откуда после обеда и отдыха отправился на стадион. А после поединка с луцкой "Волынью", выигранного со счетом 5:2, члены команды наверняка согласились с тем, что мелочей в футболе действительно не бывает.