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Черноморец посетил монастырь в день матча с Волынью

Первая лига
(1 голосов)

Подопечные Сергея Ковальца получили духовную подпитку

Черноморец посетил монастырь в день матча с Волынью
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Давно бытующая фраза "В футболе нет мелочей", которая служит своеобразным девизом для многих футбольных людей, никогда не сбрасывается со счетов видавшим виды Сергеем Ковальцом. 51-летний специалист, назначенный на пост главного тренера одесского "Черноморца" в первой половине мая, в день своего официального дебюта в этой роли инициировал поездку команды в одну из святынь Одессы - Свято-Успенский мужской монастырь. Футболисты и тренерский штаб посетили расположенный в нем храм и могилу причисленного к лику святых старца Ионы, служившего в монастыре многие годы и исцелявшего людей.

Получив духовную подпитку в святом месте, "Черноморец" вернулся на базу, откуда после обеда и отдыха отправился на стадион. А после поединка с луцкой "Волынью", выигранного со счетом 5:2, члены команды наверняка согласились с тем, что мелочей в футболе действительно не бывает.

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В статье: Сергей Ковалец Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
26.06.2020 в 12:06
Это мрак. На дворе XXl век и тут же святой старец Иона.Ну не ё... чью ту мать
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