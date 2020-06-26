  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вместо карантина львовский "Рух" "отличился" общекомандной гулянкой
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместо карантина львовский "Рух" "отличился" общекомандной гулянкой

Первая лига
(1 голосов)

Плохой пример болельщикам

Вместо карантина львовский "Рух" "отличился" общекомандной гулянкой
Новина українською

Львовский "Рух", матч которого в 20 туре Первой лиги с 24 июня пришлось перенести на 7 июля из-за вспышки COVID-19 в команде ...устроил общий командный обед.

Игроки вместе с тренерским штабом во главе с Мироном Маркевичем, руководством клуба в лице президента Григория Козловского, директоров Лапицкого и Дедишина, пообедали в зоне отдыха на берегу озера.

Читайте такжеКоронавирус в Рухе: клуб просит перенести матч с Агробизнесом

При том, как видно из видео ФК "Рух", ни у кого из игроков и тренеров хотя бы перед обедом не было защитных масок или респираторов, никто не соблюдал дистанции, обязательной в нормах карантина.

Притом добавим, что Львовская область, где базируется "Рух", бьет рекорды по количеству новых случаев COVID-19.

Поэтому в регионе даже без зрителей запрещены спортивные мероприятия, а команды УПЛ ФК "Львов" и "Карпаты" вынуждены искать резервные стадионы, чтобы проводить домашние матчи.

Вместо карантина львовский "Рух" "отличился" общекомандной гулянкой - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Рух (Львов) коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бандеровець) (Одесса)
26.06.2020 в 12:07
А вот за такое надо наказывать!ждём реакцию ПФЛ
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
26.06.2020 в 12:00
Раз так принимаем решение: никаких переносов для Рука. Дисциплина для всех
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...