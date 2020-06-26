Вместо карантина львовский "Рух" "отличился" общекомандной гулянкой

Львовский "Рух", матч которого в 20 туре Первой лиги с 24 июня пришлось перенести на 7 июля из-за вспышки COVID-19 в команде ...устроил общий командный обед.

Игроки вместе с тренерским штабом во главе с Мироном Маркевичем, руководством клуба в лице президента Григория Козловского, директоров Лапицкого и Дедишина, пообедали в зоне отдыха на берегу озера.

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При том, как видно из видео ФК "Рух", ни у кого из игроков и тренеров хотя бы перед обедом не было защитных масок или респираторов, никто не соблюдал дистанции, обязательной в нормах карантина.

Притом добавим, что Львовская область, где базируется "Рух", бьет рекорды по количеству новых случаев COVID-19.

Поэтому в регионе даже без зрителей запрещены спортивные мероприятия, а команды УПЛ ФК "Львов" и "Карпаты" вынуждены искать резервные стадионы, чтобы проводить домашние матчи.