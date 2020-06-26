Герой футбольного дня. Сергей Ковалец

Понятно, что "Волыни" не хватало на тренерском мостике Андрея Тлумака, его энергии и импульса. Команда преодолела немалое расстояние до Одессы и до матча не подошла в оптимальных кондициях. В конце концов, подкосило лучанам ноги удаление Ивана Цюпы – строгое наказание от арбитра матча за подкат в штрафной на 47-й минуте. Но ни один из этих факторов не перечеркивает заслуги Сергея Ковальца в яркой победе "Черноморца" над одним из лидеров Первой лиги.

"Черноморец" пропустил на 18-й минуте, однако эта локальная неудача была обусловлена ​​не командным провалом, а индивидуальной ошибкой Петра Долгова. О командном взаимодействии и готовности может свидетельствовать другой момент: момент с ударами по воротам Литовченко на десятой минуте сначала от Авагимяна, а затем от Баргару. "Моряки" разыграли образцовую комбинацию, четырьмя передачами оставив на обочине оборону "Волыни".

Тренерская рука чувствовалась и в дальнейших действиях одесситов. Пропущенный гол не надломил команду, а, наоборот, сделал ее более собранной и организованной. То, что "Черноморцу" удалось отыграться еще до перерыва, сыграло ключевую роль. Уже дальше были удаление и пенальти, а в итоге – разгром претендента на выход в УПЛ.

Последний раз "Черноморец" разгромную победу одерживал над "Александрией" в Кубке Украины осенью 2018-го года. Тогда еще коллектив тренировал Ангел Червенков, которого болельщики "моряков" обвиняют в деградации команды. А вот в Первой лиге победа с разницей (+3) или более в последний раз случалась в мае 2011-го года. Интересно, что не так давно команда Сергея Ковальца уже забивала "Волыни" большое количество голов в одном матче: в первом круге сезона 2018/19 "Оболонь-Бровар" одолела "крестоносцев" на их поле 4:2. Не помогла даже энергетика Тлумака, который тогда, в отличие от вчерашнего поединка, находился на тренерском мостике.

Можно, учитывая ничью "Волыни" (0:0) с "Оболонь-Бровар" в первом круге текущего турнира, считать Сергея Ковальца неудобным соперником для лучан, а можно просто отмечать топ-статус этого специалиста для уровня Первой лиги. Вчерашний матч показал, что "Черноморец" не будет преклоняться перед авторитетами и подготовит соперникам немало сюрпризов. Даже при условии, что на повышение в классе "моряки" не претендуют.

Сергей Ковалец – опытный тренер, а "Черноморец" как команда – неплохой плацдарм для самореализации. Вопрос только в том, чтобы этому сотрудничеству не мешали посторонние факторы. Например, плохая организация хозяйства в клубе.