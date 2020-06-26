Мысли не об игре, а о тестах! Игрок Волыни возмутился карантинному чемпионату в Первой лиге

Защитник "Волыни" Сергей Симинин в разговоре с телеканалом Футбол после поражения от "Черноморца" 2:5 в 20 туре Первой лиги выразил возмущение ситуацией вокруг чемпионата.

Я не оправдываюсь, но не вижу смысла доигрывать этот чемпионат. Мы три дня добирались в Одессу! Главный и старший тренеры не приехали. Мы сдавали и пересдавали тесты. Теперь снова имеем тесты сдавать - то ли в Киев, или в Одессе остаемся, или в Луцк возвращаемся?

Мы не об игре думали - думали как тесты сдавать! И сейчас, после матча, об этом думаем. А то что проиграли - да, "Черноморец" заслуженно выиграл, нам оправдания нет.

Накануне стало известно, что у двоих членов тренерского штаба - положительные тесты на COVID-19. Клуб не сообщил, кто именно, однако впоследствии стало известно, что в Одессу на выезд не приехали главный тренер Андрей Тлумак и старший тренер Андрей Сапуга.

Поэтому в матче с "Черноморцем" "Волынь" возглавлял третий тренер Павел Котовенко.

Также из-за травм матч пропускали Карпенко, Болденков и Кулиш, а Рябов был дисквалифицирован.