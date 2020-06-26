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Мысли не об игре, а о тестах! Игрок Волыни возмутился карантинному чемпионату в Первой лиге

Первая лига
(4 голосов)

Без двух тренеров и 4 игроков

Мысли не об игре, а о тестах! Игрок Волыни возмутился карантинному чемпионату в Первой лиге
Новина українською

Защитник "Волыни" Сергей Симинин в разговоре с телеканалом Футбол после поражения от "Черноморца" 2:5 в 20 туре Первой лиги выразил возмущение ситуацией вокруг чемпионата.

Я не оправдываюсь, но не вижу смысла доигрывать этот чемпионат. Мы три дня добирались в Одессу!

Главный и старший тренеры не приехали. Мы сдавали и пересдавали тесты. Теперь снова имеем тесты сдавать - то ли в Киев, или в Одессе остаемся, или в Луцк возвращаемся?

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Мы не об игре думали - думали как тесты сдавать! И сейчас, после матча, об этом думаем.

А то что проиграли - да, "Черноморец" заслуженно выиграл, нам оправдания нет.

Накануне стало известно, что у двоих членов тренерского штаба - положительные тесты на COVID-19. Клуб не сообщил, кто именно, однако впоследствии стало известно, что в Одессу на выезд не приехали главный тренер Андрей Тлумак и старший тренер Андрей Сапуга.

Поэтому в матче с "Черноморцем" "Волынь" возглавлял третий тренер Павел Котовенко.

Также из-за травм матч пропускали Карпенко, Болденков и Кулиш, а Рябов был дисквалифицирован.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Сергей Симинин Первая лига Черноморец (Одесса) Андрей Сапуга Павел Котовенко
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Комментарии (5)
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старий фан (Рівне)
26.06.2020 в 13:51
А наступний як грати збираються. Ситуація не зміниться ж.
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
26.06.2020 в 13:18
А что это спортсмены больше боятся вируса, чем пенсионеры? Так прям за тесты распереживались! Три дня они ехали с Луцка до Одесы, через Будапешт ехали, или через Харьков? .. хотя даже таким маршрутом хрен его знает где можно три дня ездить ...
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Инспектор ( )
26.06.2020 в 13:13
Вы карантин наверно как Рух соблюдаете? Тогда нахрен жаловаться
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Бандеровець) (Одесса)
26.06.2020 в 12:51
А чего ПЛ играет а вы слабаки?Но зарплату хотите получать и в ПЛ спешили, и эти игры показывают со своими пенсами вам в ПЛ не чего делать!
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oda1979 (Запорожье)
26.06.2020 в 12:22
Так проиграли, ибо бездари, или из-за тестов?
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