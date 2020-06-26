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Коуч Черкащины прокомментировал 3 удаления в матче с Балканами
2 у хозяев и 1 у гостей
Главный тренер "Черкащины" Денис Маринчук рассказал о выездном поражении своей команды от "Балкан" в матче 20 тура Первой лиги (0:1).
Это был дебютный официальный поединок для Маринчука на посту главного тренера "Черкащины".
Нам, наверное, немного не хватило мастерства, умения воспользоваться численным преимуществом, чтобы в этой ситуации дожать соперника. Претензий к своим игрокам у меня нет, самоотдача у каждого из них была запредельная. Но это футбол: кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. К сожалению, сегодня проиграли мы.
Три удаления в матче? Несмотря на большое количество карточек игра была не столь грубой, как могло бы показаться. Футболисты еще не вернули свои кондиции после длительной паузы. Отсюда и проигрыши в единоборствах и попытки исправить ситуацию с помощью мелкого фола.
Я хотел бы поздравить соперника с победой. Хозяева ["Балканы"] не остановились после удаления своего игрока, проявили характер и это принесло им победу.
Это мой тренерский дебют, но ничего, бывают и такие игры. Очень благодарен руководству за доверие, своим помощникам - тренерскому составу. Мы ориентированы на развитие молодежи, у нас есть несколько перспективных игроков. Двигаемся вперед, будем бороться за то, чтобы остаться в Первой лиге.