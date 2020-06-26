Коуч Черкащины прокомментировал 3 удаления в матче с Балканами

Главный тренер "Черкащины" Денис Маринчук рассказал о выездном поражении своей команды от "Балкан" в матче 20 тура Первой лиги (0:1).

Это был дебютный официальный поединок для Маринчука на посту главного тренера "Черкащины".

Нам, наверное, немного не хватило мастерства, умения воспользоваться численным преимуществом, чтобы в этой ситуации дожать соперника. Претензий к своим игрокам у меня нет, самоотдача у каждого из них была запредельная. Но это футбол: кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. К сожалению, сегодня проиграли мы.

Три удаления в матче? Несмотря на большое количество карточек игра была не столь грубой, как могло бы показаться. Футболисты еще не вернули свои кондиции после длительной паузы. Отсюда и проигрыши в единоборствах и попытки исправить ситуацию с помощью мелкого фола.