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Коуч Волыни Андрей Тлумак заявил, что болеет COVID-19

Первая лига
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Две положительные пробы

Коуч Волыни Андрей Тлумак заявил, что болеет COVID-19
Новина українською

Главный тренер луцкой "Волыни", которая вчера провела матч 20 тура Первой лиги, Андрей Тлумак, рассказал о своем состоянии здоровья после того, как не смог отправиться на выездной матч в Одессу и остался в Луцке.

Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирус.

Сдал два теста, оба оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении.

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Напомним, что в матче "Черноморец" - "Волынь" команду из Луцка в Одессе возглавлял Павел Котовенко из-за отсутствия наставника Андрея Тлумака и старшего тренера Андрея Сапуги.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига коронавирус тестирование карантин
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Источник:
footboom

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