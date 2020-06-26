Коуч Волыни Андрей Тлумак заявил, что болеет COVID-19

Главный тренер луцкой "Волыни", которая вчера провела матч 20 тура Первой лиги, Андрей Тлумак, рассказал о своем состоянии здоровья после того, как не смог отправиться на выездной матч в Одессу и остался в Луцке.

Мне тяжело говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирус. Сдал два теста, оба оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении.

Напомним, что в матче "Черноморец" - "Волынь" команду из Луцка в Одессе возглавлял Павел Котовенко из-за отсутствия наставника Андрея Тлумака и старшего тренера Андрея Сапуги.