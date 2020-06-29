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Николаев - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(4 голосов)

Впервые за 214 дней львовский "Рух" сыграет на официальном уровне.

Николаев - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

МФК "Николаев" с новым тренером Ильей Близнюком примет "Рух", который также проведет первую встречу под руководством Ивана Федика и кураторством Мирона Маркевича.

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В статье: Первая лига МФК Николаев Рух (Львов)
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