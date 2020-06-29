Первая лига. Рух теряет очки в Николаеве

Долгожданное возвращение на Центральный стадион "Николаев" решил приурочить к игре с лидером. В прошлом туре "Прикарпатье" (5:1) принимали "корабелы" еще на верхнем поле. Кто ж знал, что на момент встречи "Рух" уже потеряет первое место.

Львовяне добирались в Николаев двое суток, с остановкой под Уманью для ночлега, да еще и парой автобусов. Иван Федик решил не ломать то, что строил Юрий Бакалов и выставил стартовый состав, хорошо знакомый по спарингу с киевским "Динамо" (0:0). В заявке появился и новичок "Руха", защитник, ушедший недавно из "Черноморца", Михаил Калугин. Стартовый состав же "корабелов" полностью повторил тот, который появился в игре прошлого тура. Илья Близнюк тоже решил ничего не менять и не искать добра от добра.

Гости с первых же минут завладели мячом и территорией, пытаясь расшатать редуты соперника. После подачи Русина с углового Кондраков опасно пробивал головой, но Шелихов свою команду спас. В дальнейшем подопечные Федика и дальше владели инициативой, но из моментов можно вспомнить разве что заблокированный защитником удар Синицы и несильный удар животом Кондракова. Ответные же выпады "корабелов" пусть и были редкими, но зато оказались куда более результативными. Сперва попытку Ковалева накрыли защитники, но спустя минут десять Яворский оттер корпусом защитника и в касание пробил в дальний угол. Бандура вроде бы среагировал, но мяч предательски запрыгал в сетку.

Весьма неожиданно с первых минут второго тайма подопечные Ильи Близнюка прижали соперника к его воротам. Сперва едва не сработала очередная домашняя заготовка после розыгрыша стандарта и лишь расторопность защитников "Руха" позволила им разрядить обстановку. Ну а чуть позже уже флажок бокового арбитра прервал атаку, во время которой Кушниренко замыкал пас партнера ударом в упор. И все же это не спасло хозяев от пропущенного мяча. Кондраков прошел правым флангом до лицевой и навесил на дальнюю штангу, где воздух выиграл Синица. Олег скинул мяч на Русина и тот расстрелял голкипера из близкой дистанции.

Правда сразу после гола "Руха" мог снова забивать "Николаев". Богдан Куксенко остался один с мячом на левом углу штрафной и делал удар-прострел на дальнюю штангу, но партнер не успел замкнуть. Дальше игра успокоилась, пока Русин не пробил с опасного штрафного выше ворот. Спустя пару минут Ростислав потерял еще один супер-шанс, не сумев подстроиться под мяч после подачи слева и поразить таким образом пустой угол ворот.

Как оказалось, это был последний реальный момент "Руха" для того чтобы все же вырвать победу. Команда Ивана Федика не сумела вернуть себе первое место и всего лишь сравнялась с "Ингульцом", который в эти секунды начинает свой матч 21-го тура в Минае.

Николаев - Рух 1:1 (1:0)

Голы: Яворский (35) - Русин (54)

Николаев: Шелихов, Охрончук (Росляков 85), Порох, Ульянов, Куксенко (Ляшевский 62), Кушниренко, Ковалев (Паламар 88), Витенчук, Войцеховский (Заричнюк 85), Кравченко, Яворский.

Рух: Бандура, Заставный (Биленький 88), Дуць, Белый, Мартынюк, Калюжный (Коробенко 65), Копына, Синица (Эрнест Антви 73), Русин, Бойчук (Мысык 46), Кондраков.

Предупреждения: Яворский (82) - Бойчук (40), Русин (46), Дуць (64), Заставный (67)