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Горняк-Спорт - Балканы: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Игра без явного фаворита или аутсайдера

Горняк-Спорт - Балканы: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Горняк-Спорт" и "Балканы" чувствуют себя вполне комфортно, ведь шансы на вылет в этом сезоне у них минимальные. Однако это не значит, что они не будут биться за честь клуба. Нас может ожидать очень интересный поединок.

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Первая лига, 21-й тур
"Горняк-Спорт" 18:00 "Балканы"

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Балканы (Заря)
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