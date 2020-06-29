Горняк-Спорт - Балканы: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Горняк-Спорт" и "Балканы" чувствуют себя вполне комфортно, ведь шансы на вылет в этом сезоне у них минимальные. Однако это не значит, что они не будут биться за честь клуба. Нас может ожидать очень интересный поединок.

Первая лига, 21-й тур

"Горняк-Спорт" 18:00 "Балканы"