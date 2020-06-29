Первая Лига. Немотивированный Горняк-Спорт громит Балканы

Стоило ли ожидать голевой феерии от двух команд, которые не очень мотивированны и решили практически свои задачи в текущем сезоне? Оказывается, что да. Казалось, что коллективам не нужно уже ничего доказывать, но за игру было забито сразу четыре гола. Помимо этого, победители доигрывали матч в меньшинстве.

"Горняк-Спорт", будучи хозяином на пустом стадионе, сходу взял инициативу под свой контроль и по ходу всей встречи смотрелся предпочтительнее. Да, они не очень часто создавали опасные моменты, но ударов у них было достаточно (в основном они приходились с дальней и средней дистанциях). Именно так был забит первый гол в матче. На подступах к штрафной соперника перепасовка Хомченко и Лозового завершилась выстрелом второго - мяч четко полетел в правый угол. Лободрову ничего не оставалось как разводить руками и мысленно винить защитников, которые не помешали капитану соперника нанести удар.

"Балканы" включились в игру в концовке первого тайма. Отметим их ударную пятиминутку, во время которой был нанесен удар в перекладину. Лучший момент гостей в этой встрече, которым они не использовали. А вот команда Жабченко существенно прибавила после перерыва. Они предпочтительно смотрелись на прошлой неделе с "Ингульцом" и уже тогда было видно, что сейчас футболисты в хорошей форме. Их второй гол, который откровенно говоря назревал, пришелся к 70-й минуте. Хомченко одиноко стоял в штрафной площадке и идеально пробил головой после навеса товарища.

А после началась феерия, главным действующим лицом которой стала арбитр Анастасия Романюк. Она дважды указывала на 11-метровую отметку и оба раза футболисты "Горняка-Спорт" реализовывали её приговор. Между этими событиями был удален игрок хозяев, но на общем итоге это не отобразилось - 4:0 в пользу футболистов Жабченко.

Первая лига, 21-й тур

"Горняк-Спорт" - "Балканы" 4:0

Голы: Лозовый Евгений 24, Хомченко Виктор 70, Чередниченко Илья 74 (п), Герасимец Сергей 85 (п)

Горняк-Спорт: Ситников Антон, Шопин Владимир, Белый Иван, Векляк Богдан, Суханов Сергей, Чепелюк Александр, Збунь Алексей Петрусенко Александр, Лозовый Евгений, Хомченко Виктор, Твердохлеб Егор

Балканы: Лободров Богдан, Опря Анатолий, Гаврилюк Владимир, Болокан Дмитрий, Пархоменко Константин, Ильницкий Александр, Платунов Сергей, Фаюк Андрей, Николишин Роман, Луиз Фернандо, Силва Роша Александр

Удаление: Векляк Богдан 78