Черкащина - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

В этой игре харьковчане приехали в Счастливое под Киев лидерами. Команде Демченко нужны очки в борьбе за УПЛ. А вот "Черкащина", как главный аутсайдер лиги, может ожидать переходных матчей за право остаться в лиге... или же попытаться выбраться из дна турнирной таблицы.

Первая лига, 21-й тур

"Черкащина" - "Металлист 1925"

18:00