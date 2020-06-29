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Черкащина - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Будет ли "Черкащина" мальчиками для битья?
В этой игре харьковчане приехали в Счастливое под Киев лидерами. Команде Демченко нужны очки в борьбе за УПЛ. А вот "Черкащина", как главный аутсайдер лиги, может ожидать переходных матчей за право остаться в лиге... или же попытаться выбраться из дна турнирной таблицы.
Первая лига, 21-й тур
"Черкащина" - "Металлист 1925"
18:00
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