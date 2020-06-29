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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкащина - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Будет ли "Черкащина" мальчиками для битья?

Черкащина - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

В этой игре харьковчане приехали в Счастливое под Киев лидерами. Команде Демченко нужны очки в борьбе за УПЛ. А вот "Черкащина", как главный аутсайдер лиги, может ожидать переходных матчей за право остаться в лиге... или же попытаться выбраться из дна турнирной таблицы.

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Первая лига, 21-й тур

"Черкащина" - "Металлист 1925"

18:00

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Черкащина (Черкассы)
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