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Первое появление фанатов на трибунах, гремучие файеры и разгром - Металлист 1925 выходит в лидеры

Первая лига
(2 голосов)

Команда Демченко валит "Черкащину"

Первое появление фанатов на трибунах, гремучие файеры и разгром - Металлист 1925 выходит в лидеры
Новина українською

Появление собственных болельщиков, которое долгое время не позволяло начать матч, не сказалось на настроении "желтых": Дерек Фрейтас оказался без опеки перед штрафной, какой-то момент выпрашивал пас у товарища по команде, а только получил - красиво развернулся и "закрутил" мяч в левый угол ворот Тимофеева - 1:0.

Если бы кто-то незнакомый с Первой лигой включил трансляцию в первом тайме - точно не понял бы, что "Черкащина" является аутсайдером чемпионата. Команда Маринчука опасно огрызалась и пыталась успевать за темпом игры "Металлист 1925".

Все изменилось после двух голов со второго этажа: Фрейтас и Цвиренко продемонстрировали ужасные проблемы "салатово-черных" черкащан в защите при стандартных положениях. Дважды при подаче с фланга с нескольких метров (а может и одного метра?) они, словно соколы или ястребы, расстреливали Тимофеева.

Окончательной демонстрацией превосходства над соперником "Металлиста 1925" стал гол Банасевича - Максим получил передачу на своей половине поля, включил не менее как "пятую" скорость, а перед воротами сделал обманное движение и ударил в ближний угол ворот.

Гол Банасевича окончательно расслабил харьковчан - их вратарь Денис Сидоренко далеко вышел из рамки и отдал передачу на игрока, которого как раз атаковал соперник. "Салатово-черный" выбил сферу из-под ног "желтого", а нападающий Максим Тарануха забросил мяч в пустые ворота харьковчан.

После гола "Черкащина" стала смелее, несколько раз игроки зарабатывали штрафные у ворот "Металлист 1925". На помощь харьковчанам пришли болельщики, которые уже из-за пределов стадиона зажгли файеры за воротами своей команды и помогли спокойному завершению игры.

Первое появление фанатов на трибунах, гремучие файеры и разгром - Металлист 1925 выходит в лидеры - изображение 1

После этого матча "Металлист 1925" выходит на первую позицию в турнирной таблице и делит ее вместе с "Ингульцом", а по дополнительным показателям и вообще опережает "красно-желтых" из Петрово.

"Княжа-Арена", Счастливое, Киевская область

29.06.2020, 18:00

"Черкащина" - "Металлист 1925" 1:4

Голы: Тарануха (87) - Дерек Фрейтас (21, 57), Цвиренко (59), Банасевич (76)

"Металлист 1925": Денис Сидоренко, Александр Осман, Сергей Ченбай, Вадим Жук (Аних Чидера, 58) - Максим Цвиренко - Виталий Кольцов, Владислав Дмитренко, Ярослав Ямполь (К), Антон Савин (Максим Банасевич, 67), Сергей Романов (Лукас Вентура, 73) - Дерек Фрейтас (Роберт Гегедош, 65)

"Черкащина": Анатолий Тимофеев, Андрей Нестеренко, Иван Скляренко, Олег Дмитренко, Ярослав Олейник, Дмитрий Рожко (Артем Цурупин, 55), Антон Долгий (Виктор Георгиев, 71), Ярослав Захаревич, Евгений Морозенко (К) (Артем Тищенко, 53 ), Тимур Пограничный, Ростислав Тарануха

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В статье: Первая лига Андрей Демченко Металлист 1925 (Харьков) Черкащина (Черкассы) Дерек Фрейтас Рибейро Денис Маринчук
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Комментарии (2)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
29.06.2020 в 20:58
Хотелось бы, чтобы Стороженко лично подал в суд на этих фанатов.
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KREMEN (Кременчуг)
29.06.2020 в 20:45
Надеюсь, ПФЛ оценит такую "заботу и любовь к команде" у фанатов Металлиста
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