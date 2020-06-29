Первая лига
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Два матча Первой лиги не начались вовремя - из-за фанатов и грозы
В Первой лиге свои траблы
Два матча 21-го тура Первой лиги, которые игрались в понедельник, начались с задержками.
В Счастливом, где в 18:00 должен был начаться матч "Черкащина" - "Металлист 1925", на трибуны стадиона "Княжа Арена" сошлись болельщики харьковчан. Их попросили покинуть стадион, однако они отказались это сделать.
Поэтому главный судья отказался начинать матч и к своим фанатам пришлось подойти уже футболистам "Металлист 1925".
В то же время в "Минае" матч местной команды с "Ингульца" не начался вовремя из-за грозы.
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Комментарии (4)
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Technical
29.06.2020 в 19:36
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2020 в 18:49
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kvna (кременчуг)
29.06.2020 в 19:02
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Беркут88 (Тернопіль)
29.06.2020 в 19:03
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