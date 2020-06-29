Два матча Первой лиги не начались вовремя - из-за фанатов и грозы

Два матча 21-го тура Первой лиги, которые игрались в понедельник, начались с задержками.

В Счастливом, где в 18:00 должен был начаться матч "Черкащина" - "Металлист 1925", на трибуны стадиона "Княжа Арена" сошлись болельщики харьковчан. Их попросили покинуть стадион, однако они отказались это сделать.

Поэтому главный судья отказался начинать матч и к своим фанатам пришлось подойти уже футболистам "Металлист 1925".

В то же время в "Минае" матч местной команды с "Ингульца" не начался вовремя из-за грозы.