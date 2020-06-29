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Два матча Первой лиги не начались вовремя - из-за фанатов и грозы

Первая лига
(1 голосов)

В Первой лиге свои траблы

Два матча Первой лиги не начались вовремя - из-за фанатов и грозы
Новина українською

Два матча 21-го тура Первой лиги, которые игрались в понедельник, начались с задержками.

В Счастливом, где в 18:00 должен был начаться матч "Черкащина" - "Металлист 1925", на трибуны стадиона "Княжа Арена" сошлись болельщики харьковчан. Их попросили покинуть стадион, однако они отказались это сделать.

Поэтому главный судья отказался начинать матч и к своим фанатам пришлось подойти уже футболистам "Металлист 1925".

В то же время в "Минае" матч местной команды с "Ингульца" не начался вовремя из-за грозы.

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай Черкащина (Черкассы)
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Комментарии (4)
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Technical
29.06.2020 в 19:36
Фани Металіста в своєму репертуарі
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2020 в 18:49
Цікаво, що пляжі переповнені, з 2 липня запускають кінотеатри, а на трибуни вболівальників не можна.
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0
0
kvna (кременчуг)
29.06.2020 в 19:02
согласен , в Росийском чемпе разрешено 10 % от вместимости стадиона с соблюдением дистанции , а учитывая посещаемость в нашем чемпе -думаю это было бы особо не заметно )
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0
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Беркут88 (Тернопіль)
29.06.2020 в 19:03
І справді, з такою відвідуваністю як у нас можна хоч через 5 метрів один від одного розсадити
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0
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