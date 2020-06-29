Первая лига. Агробизнес уверенно обыграл Металлург

Команды, которые прошлым летом оспаривали право продолжать борьбу в Первой лиге с нового сезона. Но из-за снятия киевского "Арсенала" тогда обеих приняли в состав дивизиона.

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В первом круге команда еще Остапа Маркевича обыграла запорожцев дома (2:0). В этот раз на "Славутич-Арену" привез ее уже Александр Чижевский. В составе команды из Волочиска появился новичок, защитник Евгений Захарченко, который сходу получил место в стартовом составе. Также в старте вышел еще один новобранец Дмитрий Козьбан, а вот на скамейке неожиданно оказались Виталий Груша и Сергей Семенюк, которые осенью были безоговорочными игроками основы.

С "Металлургом" после длительного межсезонья мы уже имели возможность познакомиться в прошлом туре на ОСК "Металлист"и Алексей Годин не стал сильно видоизменять состав, доверившись по сути тем же исполнителям, которые проиграли в Харькове. Единственное исключение коснулось персоны Павла Мягкова, которого заменил Евгений Трояновский.

Игра в первом тайме не была богата на моменты, хоть Могильный и Черний пытались создать опасность у ворот Воробея. У противоположных владений активничал Дмитрий Козьбан, но чаще всего опытный нападающий цеплялся за мячи на флангах, в центр его банально не пускали. Тем не менее, под занавес тайма у "Агробизнеса" прошла размашистая атака с длинным переводом направо и пасом Гагуна под удар Николаю Когуту. Опорный полузащитник, который при Маркевича был в лучшем случае игроком ротации, мощно пробил. Тем не менее, стоит признать, что Котляров должен был выручать свою команду, так как мяч летел точно ему в руки. Увы для запорожских болельщиков, повторилась история поединка с "Металлистом 1925" и мяч снова прошел сквозь руки голкипера...



Появившись с раздевалки, команды быстро обменялись голами. Сперва длинный пас Кухарука нашел Бойчука и тот в касание сбросил под результативный удар Руслану Черненко. А затем Черний заработал пенальти на том же Бойчуке, который за фол в своей штрафной был награжден предупреждением. С точки сильным ударом по центру Эдуард Сарапий открыл счет голам "Металлурга" в 2020-м году. Однако не долго играла запорожская музыка и вскоре снова прострел Бойчука слева, после длинной диагонали Кухарука, замкнул Дмитрий Козьбан.

Получив и удержав на протяжении нескольких минут гандикап в два мяча, Чижевский поменял Козьбана и Черненко, вместо которых выпустил еще одного дебютанта Сергея Петрова и Семенюка. Судя по всему, главный тренер гостевой команды уже тогда почувствовал, что дело сделано и можно дать шанс резервистам.

Металлург - Агробизнес 1:3 (0:1)

Голы: Сарапий (49 пен) - Когут Н. (43), Черненко (47), Козьбан (56)

Металлург: Котляров, Белоусов, Бобров, Сарапий, Трояновский, Крапивный, Скоблов, Разуваев (Сачко 78), Олейник (Кравченко 68), Могильный, Черний (Сидоров 57).

Агробизнес: Воробей, Захарченко (Слотюк 75), Думанюк, Когут Н. (Когут И. 76), Курило, Дидык, Гагун, Козьбан (Петров 63), Бойчук, Кухарук (Груша 78), Черненко (Семенюк 63).

Предупреждения: Сарапий (21), Белоусов (70), Сидоров (82) - Бойчук (48), Курыло (58)