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Авангард в двух последних матчах заработал пять пенальти, из которых реализовал только один
С реализацией большие проблемы
В матче 21-го тура УПЛ краматорский "Авангард" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Кремень". Единственный гол в матче с пенальти на 17-й минуте забил Алексей Лобов.
Счет в матче мог быть и большим, вот только хозяева умудрились не реализовать еще два пенальти – с точки неудачно пробили Собко и Кириенко.
Интересно, что в прошлом туре, в матче с "Оболонью-Бровар" (1:1), "Авангард" дважды получал право на пробитие пенальти, однако оба раза на высоте был кипер "пивоваров" Федоривский.
Таким образом, в двух последних матчах "Авангард" заработал 5 (пять) одиннадцатиметровых, а реализовал из них лишь один.