Ингулец подписал танзанийского хавбека Ворсклы

Перволиговский "Ингулец" подписал экс-полузащитника молодежной команды "Ворсклы" (U-21), 20-летнего танзанийского хавбека Мкомола Йохана Оскара.

Условия соглашения клуб не раскрывает.

Отметим, что танзаниец уже дебютировал за свой новый клуб, выйдя на замену в матче 21-го тура Первой лиги против "Миная" (1:1).

Напомним, что футболист перешел в "Ворсклу" в сентябре прошлого года и сыграл за молодежку полтавчан 14 матчей, в которых забил 4 гола. До этого принадлежал танзанийскому клубу "Young Africans".