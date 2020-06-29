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Ингулец подписал танзанийского хавбека Ворсклы

Первая лига
(1 голосов)

Клуб из Петрово продолжает усиливаться

Ингулец подписал танзанийского хавбека Ворсклы
Новина українською

Перволиговский "Ингулец" подписал экс-полузащитника молодежной команды "Ворсклы" (U-21), 20-летнего танзанийского хавбека Мкомола Йохана Оскара.

Условия соглашения клуб не раскрывает.

Отметим, что танзаниец уже дебютировал за свой новый клуб, выйдя на замену в матче 21-го тура Первой лиги против "Миная" (1:1).

Напомним, что футболист перешел в "Ворсклу" в сентябре прошлого года и сыграл за молодежку полтавчан 14 матчей, в которых забил 4 гола. До этого принадлежал танзанийскому клубу "Young Africans".

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (1)
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Марio13 (Milano)
29.06.2020 в 20:38
Микола Оскар!
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