Минай - Ингулец 1:1. Гром, молния и традиция

"Минай" оглушительно со знаком "минус" вышел из карантина – приграл на поле наскоро собранного "Кремня". Вместе с безнадежным поражением от "Динамо" в Кубке Украины, это делало тусклый психологический фон накануне принципиального поединка с "Ингульцом". С другой стороны, Василий Кобин и его ребята не могли не понимать, что поражение от "Кремня" амбиций повыситься до УПЛ не перечеркивало. Одна победа, особенно над прямым конкурентом, - и "Минай" снова в топе.

У "Ингульца" мотивы те же, - стремление в УПЛ, - поэтому искру этого матча не мог погасить даже обильный закарпатский ливень. Начало поединка отложили на пятнадцать минут, некоторое время после стартового свистка ушло на адаптацию к полю, а дальше понеслось.

"Ингулец" немного целостное выглядел в первой половине первого тайма, однако – без моментов. У "Миная" же классным ударом со средней дистанции мог отличиться Нуриев, но убедительно сыграл Шуст. Так и развивался этот поединок – без моментов и с монотонным перетягиванием каната в центре поля. Однако "Минай" нашел рычаг, благодаря которому удалось изменить вектор: трехходовка Оринчак - Кныш - Нуриев завершилась маневром Анатолия "под себя" и точным ударом мимо Шуста.

"Ингулец" ответил голом Сичинавы, но арбитры справедливо просигнализировали об офсайде. Вдохновленные таким развитием событий, хозяева спешили забить второй. И шансы были: после подачи Стасюка хорошо головой бил Ткачук, впоследствии похожий эпизод произошел с участием Оринчака. Перерыв вовремя пришел на помощь команде Лавриненко.

Второй тайм "Ингулец", естественно, начал решительно, но соперник своим моментом немного охладил головы подопечных Лавриненко. А когда Семенко из-за выставленных в борьбе с Оринчаком локтей получил второе предупреждение, "Минай" перехватил инициативу. Стасюк после паса Пиняшко вколотил в перекладину, затем тот же Пиняшко отпасовал на Оринчака, но и он не забил. Завершился этот отрезок активности минайцев классным, но не непосильным для Шуста, ударом Пиняшко.

Возможность закрыть игру, как видим, была не одна, но "Минай" этим не воспользовался. И поплатился. Простая комбинация "Ингульца" обусловила ошибку Жичикова, Николай Квасный протолкнул мяч на Мишуренко, а тот уже без проблем забил гол – 1:1.

Прийти в себя хозяева так и не смогли. Все, что было после пропущенного ими гола и до финального свистка, можно охарактеризовать фразой "старались, но не могли". Разве что удар Кополовца таил в себе хоть какую-то угрозу. Более содержательной в течение этого периода была игра "Ингульца". Хотя также без моментов.

Очередная ничья между этими соперниками - уже третья в сезоне. Ничья, которая "Минаю" не на руку.

Первая лига. 21-й тур

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал

"Минай" - "Ингулец" 1:1

Голы: Анатолий Нуриев 39 – Александр Мишуренко 73

"Минай": Андрей Попович - Петр Стасюк, Александр Маткобожык, Роман Никитюк, Максим Жичиков - Андрей Ткачук, Даниил Кныш (Михаил Кополовец 76), Анатолий Нуриев - Александр Глагола (Олег Голодюк 17, Алексей Шпак 46), Богдан Оринчак (Игорь Вагин 66, Владислав Мыкуляк 77), Василий Пиняшко

"Ингулец": Богдан Шуст - Денис Балан, Андрей Семенко, Владислав Лысенко, Олег Синегуб (Николай Квасный 99) - Владислав Лупашко, Игорь Загальский (Александр Мишуренко 46), Артем Щедрый (Младен Бартулович 46), Евгений Запорожец - Илья Коваленко (Александр Козак 67), Ника Сичинава (Оскар Мкомола 70)

Предупреждения: Андрей Ткачук 22, Роман Никитюк 35 - Ника Сичинава 10, Андрей Семенко 20, Артем Семенко 55, Александр Козак 67, Оскар Мкомола 79, Младен Бартулович 85, Николай Квасный 88, Богдан Шуст 90+2

Удаление: Артем Семенко 55